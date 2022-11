ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСЬ ПРИШЕЛ БРЕНД ЭКОЛОГИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И КОСМЕТИКИ

16:45 16.11.2022 В Беларусь пришел бренд экологичных моющих средств и косметики WONDER LAB. В их основе – биомикрогели, которые производят из овощей и фруктов. Эко-средства уже завезли в торговые сети и к онлайн-ритейлерам. Бренд открывает в Беларуси сегмент эко-средств нового поколения. На рынок, в частности, вывели продукты для уборки дома, для стирки, для мытья посуды, а также косметические средства для детей и взрослых (шампуни, гели, мыло, пены для умывания и др.). При их производстве используют яблочный жмых, свекольный жом, корзинки подсолнухов, кукурузы и других продуктов вторичной сельхозпереработки. Благодаря этой технологии все средства экологичны, безопасны и эффективны. Кроме того, это дает возможность каждому внести вклад в снижение вредного воздействия на окружающую среду. Биомикрогели из овощей и фруктов заменяют в составе нежелательные компоненты: фосфаты, фосфонаты, синтетические анионные ПАВы на основе нефтепродуктов. При этом они сохраняют эффективность и снижают жесткость воды. А еще – безопасные для людей, домашних животных и окружающей среды. Частицы после использования разлагаются в природе на 98% за 1 день, не нарушая экосистему водоемов. Экологичность состава подтверждена Международным сертификатом 1-го типа Ecolabel. Эко-средства WONDER LAB эффективно справляются с загрязнениями и полностью смываются водой, не оставляя следов, пленок, липкости и пены. Гипоаллергенность и биоразлагаемость продуктов подтверждена официальными заключениями и протоколами независимых аккредитованных учреждений, включая НИИ дерматовенерологии и иммунологии. «Мы впервые выходим на белорусский рынок и хотим дать возможность приобрести новые эко продукты тем, кто ценит эффективность, но при этом бережно относится к здоровью и окружающей среде. Использование продуктов Wonder Lab — это возможность для каждого потребителя не только решить свои повседневные задачи, но и внести вклад в сохранение экологии и снижение негативного воздействия на окружающую среду. В этом мы видим свою миссию и надеемся, что она близка многим белорусам», – отметил генеральный директор WONDER LAB Игорь Климкин. Эко-средства Wonder Lab уже появились на полках торговых сетей Green, «Гиппо», «Соседи» и ProStore. Также их можно купить в магазинах «5 элемент», «Буслiк», «ДНК» и «Золотое яблоко», на маркетплейсах и в сервисах доставки, в том числе в OZ, 21vek и «Е-доставке». «Высокие технологии способны сделать нашу планету чище. Передовые компании активно развиваются в этом направлении. Таким же мы видим и свой путь. Биомикрогели уже с успехом используются не только в потребительском секторе, но и в промышленности. Эта технология вносит вклад в борьбу с глобальным изменением климата и снижает влияние на местную экологию. И при этом позволяет каждому из нас присоединиться к этому процессу, сделать заботу об окружающей среде частью нашей жизни», – подчеркнул основатель группы компаний БиоМикроГели Андрей Елагин. Бренд WONDER LAB основан в 2012 году. Производство в Екатеринбурге специализируется на выпуске экологически безопасных моющих средств и косметических продуктов. WONDER LAB также собрал множество наград за инновации и включен в ТОП-10 лучших брендов по версии Forbes.