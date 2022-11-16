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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА МЗП В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 554 РУБЛЯ


16:08 16.11.2022

Правительство внесено на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы (МЗП) в размере 554 рубля.

Национальный совет данное предложение поддержал, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Таким образом, темп роста МЗП к 1 января 2022 г. составит 121,2%.

За октябрь 2022 г. размер МЗП составляет 483,17 рубля.
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