ЭКОНОМИКА РБ

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА МЗП В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 554 РУБЛЯ

16:08 16.11.2022 Правительство внесено на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы (МЗП) в размере 554 рубля. Национальный совет данное предложение поддержал, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты. Таким образом, темп роста МЗП к 1 января 2022 г. составит 121,2%. За октябрь 2022 г. размер МЗП составляет 483,17 рубля.