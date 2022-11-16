|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА МЗП В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 554 РУБЛЯ
16:08 16.11.2022
Правительство внесено на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы (МЗП) в размере 554 рубля.
Национальный совет данное предложение поддержал, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.
Таким образом, темп роста МЗП к 1 января 2022 г. составит 121,2%.
За октябрь 2022 г. размер МЗП составляет 483,17 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
Курсы в банках
на 16.11.2022
Конвертация в банках
на 16.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте