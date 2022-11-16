Старт 12-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоялся 15 ноября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, ключевой вектор проекта – активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирование гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания Положения о проведении республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» и форсайт-дискуссия «Молодежь Беларуси: наука и инновации».

Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков, из года в год уровень разработок, представленных на конкурс, растет.

"Некоторые тренды мы видим. Меняется направленность этих проектов. Раньше они были более социально направленными, чтобы показать, что человек умеет креативно думать, генерировать инновационные идеи. Сейчас этот тренд меняется в сторону коммерциализируемых проектов. То есть тех, которые приносят прибыль. И сегодняшняя выставка наиболее ярких разработок прошлых сезонов молодежного проекта "100 идей для Беларуси" - ярчайшее тому подтверждение", - отметил руководитель ведомства.

По его словам, ГКНТ также заинтересован, чтобы наиболее яркие молодежные проекты реализовывались.

"В 2022-м у конкурса есть новации, но и мы не стоим на месте. У нас этот год тоже является достаточно инновационным. Вступил в действие закон о государственной инновационной политике и инновационной деятельности в новой редакции. Глава государства подписал указ, в соответствии с которым в каждом технопарке теперь имеется возможность формировать и использовать инновационный фонд, - дополнил Сергей Шлычков. – Проект "100 для Беларуси" предназначен для того, чтобы активизировать тягу к инновациям на уровне школьников, студентов. Мы в основном занимаемся созданием условий для того, чтобы эти инновационные идеи пошли дальше на стадию малого и среднего бизнеса. Мы переформатировали требования и саму модель работы технопарка в нашей стране. Их уже 17. Мы настроены на то, чтобы увеличить их количество и распространить на районные центры. Тренд наблюдаем больше в сторону коммерциализации и поэтому максимально этому способствуем, создаем нормативно-правовое поле, в рамках которого каждый гражданин в нашей стране может найти место, где мог бы себя самореализовать именно как бизнесмен".

Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" реализуется с 2011 года. В нем приняли участие свыше 17 тысяч молодых людей, реализовано более 3300 инициатив. Основные номинации этого сезона - "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)", "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера" и специальная номинация - "Лучшая бизнес-идея". К участию в проекте приглашается молодежь в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодые ученые (доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, аспиранты, магистранты - до 35 лет).