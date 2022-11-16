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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15,4%
14:43 16.11.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 115,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 112,8%, промежуточные товары – соответственно 101,6% и 122,5%, потребительские товары – соответственно 99,7% и 114,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,9%, с декабрем 2021 г. – 115,9%, в том числе в растениеводстве – 102,7% и 112,4% соответственно, животноводстве –103% и 117,2% соответственно.
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