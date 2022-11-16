Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС компьютерной оргтехники и серверных SSD-накопителей общей стоимостью более 648 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль DAF под управлением польского перевозчика следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». Водитель представил к оформлению товаросопроводительные документы, в которых было заявлено о перемещении компьютерной техники.

При таможенном досмотре установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке автомобиля находится еще 187 единиц серверных SSD-накопителей и компьютерной оргтехники. Общий вес незадекларированного груза составил почти 2,5 тонны, а размер подлежащих уплате за него таможенных платежей – более 184 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.