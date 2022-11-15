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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ ОКОЛО 15 РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ


12:34 16.11.2022

БГУ представит 15 разработок на XX Международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства продуктов питания и технологии, упаковки Agro, Food, Drink, Tech EXPO, которая пройдет 18-20 ноября в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, э экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, органоминеральное удобрение, технологическое оборудование. В их числе съедобные пленки и покрытия, пищевые фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия, смеси пряно-ароматические «Времена года». Коллекцию ветеринарных средств составит инновационная серия биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных.

Одним из экспонатов станет биопрепарат «Корнеплюс». Он является стимулятором корневой системы растений, повышает их урожайность и качество плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусский продукт имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Кроме того, посетителям выставки представят технологию феномного анализа древесных растений. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Благодаря этой технологии выращено около 30 тысяч саженцев на предприятии «Щемыслица» БГУ. Новация также является экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.

Agro, Food, Drink, Tech EXPO – одно из ключевых мероприятий в сфере сельского хозяйства и продуктов питания в Закавказье. Основные разделы выставки: пищевая и сельскохозяйственная промышленность, ветеринария, технологии.

Организатором мероприятия выступает компания «Expo Georgia» при поддержке министерств экономики и устойчивого развития и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
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