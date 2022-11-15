|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ НА КУП "КОРМАЛЕН"
12:10 16.11.2022
Новые линии для производства льноволокна планируют установить на КУП "Кормален" Кормянского района. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с трудовым коллективом предприятия.
Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", в развитии предприятия ставка - на модернизацию. Планируется проект по реконструкции старого завода с установкой двух поточных линий для производства льноволокна.
Это позволит создать новые рабочие места - 28 мест для двух смен, то есть в производстве будет задействовано 56 человек. Выход льноволокна вырастет почти в два раза -до 3000 тысяч т.
"Условия, территории позволяют сделать все, чтобы выполнить намеченное", - отметил Иван Крупко.
Говоря об итогах работы предприятия за 9 месяцев, директор Виктор Ковалев сообщил, что все доведенные показатели социально-экономического развития выполнены.
«Начисленная среднемесячная зарплата составила 110,5%, привлечение инвестиций в основной капитал 625,9%», - привел примеры руководитель «Кормален».
Иван Крупко подчеркнул: предприятию оказывается поддержка- и 8 новых прессов, и удобрения, и другое.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2022
Курсы в банках
на 16.11.2022
Конвертация в банках
на 16.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте