Новые линии для производства льноволокна планируют установить на КУП "Кормален" Кормянского района. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с трудовым коллективом предприятия.

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", в развитии предприятия ставка - на модернизацию. Планируется проект по реконструкции старого завода с установкой двух поточных линий для производства льноволокна.

Это позволит создать новые рабочие места - 28 мест для двух смен, то есть в производстве будет задействовано 56 человек. Выход льноволокна вырастет почти в два раза -до 3000 тысяч т.

"Условия, территории позволяют сделать все, чтобы выполнить намеченное", - отметил Иван Крупко.

Говоря об итогах работы предприятия за 9 месяцев, директор Виктор Ковалев сообщил, что все доведенные показатели социально-экономического развития выполнены.

«Начисленная среднемесячная зарплата составила 110,5%, привлечение инвестиций в основной капитал 625,9%», - привел примеры руководитель «Кормален».

Иван Крупко подчеркнул: предприятию оказывается поддержка- и 8 новых прессов, и удобрения, и другое.