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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ТРЕХ МЕДЦЕНТРОВ


11:47 16.11.2022

На заседании Республиканского лечебно-контрольного совета Минздрава 16 ноября рассмотрен вопрос о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в трех медцентрах.

Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения, принято решение о приостановлении медицинской деятельности в ОДО "Медицинский центр "Кравира", ООО "Доктор Немо", ООО "ПлеядаМед" (Dental Clinic) до устранения выявленных нарушений. Решение вступает в силу 28 ноября.

Отмечается, что "причиной такого решения послужил ряд фактов, выявленных комиссиями Минздрава".

Так, в ОДО «Медицинский центр «Кравира» выявлены:

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;

факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации, а именно выявлены факты оказания медицинской помощи с нарушениями, которые являются крайне значимыми и могут повлечь, а возможно повлекли, причинение вреда жизни и здоровью, что характеризует медицинскую помощь, как небезопасную. Организация медицинской помощи в этом центре создаёт реальную угрозу жизни пациентов при возможном развитии осложнений в раннем послеоперационном периоде.

нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;

нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;

нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе нарушения при проведении стерилизации эндоскопического оборудования.

В ООО "Доктор Немо":

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники;

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

В ООО "ПлеядаМед"(Dental Clinic):

установление факта выполнения вида работ, не заявленных в лицензии,

нарушения требований к занятию должностей (выполнение работ специалистом не по своей специальности и квалификации),

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (в части проведения дезинфекции, стерилизации, установлены факты повторного применения медизделий одноразового применения, использования для лечения не простерилизованных мед изделий и др.),

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники, лекарств и методик.

"Указанные нарушения в ОДО "Медицинский центр "Кравира", ООО "Доктор Немо", ООО "ПлеядаМед"(Dental Clinic) могли повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда", - говорится в сообщении.
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