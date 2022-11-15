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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ТРЕХ МЕДЦЕНТРОВ
11:47 16.11.2022
На заседании Республиканского лечебно-контрольного совета Минздрава 16 ноября рассмотрен вопрос о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в трех медцентрах.
Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения, принято решение о приостановлении медицинской деятельности в ОДО "Медицинский центр "Кравира", ООО "Доктор Немо", ООО "ПлеядаМед" (Dental Clinic) до устранения выявленных нарушений. Решение вступает в силу 28 ноября.
Отмечается, что "причиной такого решения послужил ряд фактов, выявленных комиссиями Минздрава".
Так, в ОДО «Медицинский центр «Кравира» выявлены:
грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;
факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации, а именно выявлены факты оказания медицинской помощи с нарушениями, которые являются крайне значимыми и могут повлечь, а возможно повлекли, причинение вреда жизни и здоровью, что характеризует медицинскую помощь, как небезопасную. Организация медицинской помощи в этом центре создаёт реальную угрозу жизни пациентов при возможном развитии осложнений в раннем послеоперационном периоде.
нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;
нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;
нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе нарушения при проведении стерилизации эндоскопического оборудования.
В ООО "Доктор Немо":
грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники;
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
В ООО "ПлеядаМед"(Dental Clinic):
установление факта выполнения вида работ, не заявленных в лицензии,
нарушения требований к занятию должностей (выполнение работ специалистом не по своей специальности и квалификации),
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (в части проведения дезинфекции, стерилизации, установлены факты повторного применения медизделий одноразового применения, использования для лечения не простерилизованных мед изделий и др.),
грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники, лекарств и методик.
"Указанные нарушения в ОДО "Медицинский центр "Кравира", ООО "Доктор Немо", ООО "ПлеядаМед"(Dental Clinic) могли повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда", - говорится в сообщении.
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