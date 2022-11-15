На 1 ноября 2022 г. для многодетных семей открыто 119 872 депозитных счета «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 37,3 тыс. депозитных счетов на Br886 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 ноября 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 63 926 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 53 902, на получение медицинских услуг – 5 582, на получение образования – 4 438 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4.

Принято 61 437 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области – 13 124, далее идут Минская – 10 474, Гомельская область – 9 793, Минск – 8 570, Гродненская область– 7 210, Могилевская – 6 254, Витебская – 6 012.