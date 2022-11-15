Двигатель Д-260.1S3A-927 прошел весь комплекс испытаний на Минском моторном заводе и готов к передаче на Амкодор для проведения эксплуатационных испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".

Согласно информации, этот 6-цилиндровый дизельный двигатель экологического класса Stage 3А, мощностью 156 л.с. был модернизирован специально для применения в составе фронтального погрузчика AMKODOR W402С.

При модернизации на двигателе применена новая схема системы установки рециркуляции, которая позволит избежать дополнительного обслуживания охладителя наддувочного воздуха в процессе эксплуатации двигателя в составе техники.

Это второй подобный двигатель, модернизированный по определенным параметрам под индивидуальное техническое задание.

В дальнейшем погрузчик AMKODOR W402С с установленным на нем двигателем Минского моторного пройдет эксплуатационные полевые испытания в сельхозфилиале ММЗ Дягили.