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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ МОДЕРНИЗИРОВАЛ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА AMKODOR
10:42 16.11.2022
Двигатель Д-260.1S3A-927 прошел весь комплекс испытаний на Минском моторном заводе и готов к передаче на Амкодор для проведения эксплуатационных испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".
Согласно информации, этот 6-цилиндровый дизельный двигатель экологического класса Stage 3А, мощностью 156 л.с. был модернизирован специально для применения в составе фронтального погрузчика AMKODOR W402С.
При модернизации на двигателе применена новая схема системы установки рециркуляции, которая позволит избежать дополнительного обслуживания охладителя наддувочного воздуха в процессе эксплуатации двигателя в составе техники.
Это второй подобный двигатель, модернизированный по определенным параметрам под индивидуальное техническое задание.
В дальнейшем погрузчик AMKODOR W402С с установленным на нем двигателем Минского моторного пройдет эксплуатационные полевые испытания в сельхозфилиале ММЗ Дягили.
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