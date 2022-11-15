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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ НА 2023 ГОД
09:46 16.11.2022
Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2023 год с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Сбер Банк", ОАО "Банк БелВЭБ".
К группе системной значимости II отнесены ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт".
Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Национального банка № 180 от 18 мая 2017 г.
В течение 2023 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
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