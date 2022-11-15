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ЭКОНОМИКА РБ
«УПРОЩЕНКУ» ПРИМЕНЯЮТ 45,6% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
09:34 16.11.2022
субъектов хозяйствования, в том числе 24,7 тыс. организаций и 37,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от этой категории плательщиков поступило 527,8 млн рублей, в том числе от организаций – 420,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 107,1 млн рублей.
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