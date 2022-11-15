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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
09:13 16.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси составила 11,2%, рентабельность продаж – 8,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 60,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд рублей, или 13,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 67,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,6 млрд рублей, или 12,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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