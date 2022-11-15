Сеть зарядных станций MALANKA запускает новое мобильное приложение по зарядке электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал сети.

Согласно информации, пользователей в новом приложении ждет обновленный дизайн и улучшенная эргономика приложения.

«Теперь заряжаться и просматривать необходимую информацию о зарядной сессии стало ещё удобнее. Изменено взаимодействие с пользователем через push-уведомления. Добавлены новые возможности и увеличен функционал. Улучшена скорость и качество работы приложения, теперь запустить сессию можно еще быстрее», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что основным нововведением стала возможность быстрого переключения между способами оплаты.

Скачать приложение можно на устройствах Android и iOS.