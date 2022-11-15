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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ MALANKA ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
18:00 15.11.2022
Сеть зарядных станций MALANKA запускает новое мобильное приложение по зарядке электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал сети.
Согласно информации, пользователей в новом приложении ждет обновленный дизайн и улучшенная эргономика приложения.
«Теперь заряжаться и просматривать необходимую информацию о зарядной сессии стало ещё удобнее. Изменено взаимодействие с пользователем через push-уведомления. Добавлены новые возможности и увеличен функционал. Улучшена скорость и качество работы приложения, теперь запустить сессию можно еще быстрее», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что основным нововведением стала возможность быстрого переключения между способами оплаты.
Скачать приложение можно на устройствах Android и iOS.
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