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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ НА 3,8%
17:27 15.11.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2022 г. составили 96,2% к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.
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