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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 16,5%
16:07 15.11.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 116,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 122,4% соответственно, промежуточные товары – 101% и 120,6%, потребительские товары – 100,3% и 115,4% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. подорожала на 0,9%, с декабрем 2021 года – на 21,1%. При этом годовой рост цен в октябре текущего года составил 23,9%. За январь-октябрь 2022 года цены подскочили к уровню января-октября 2021 года на 18,3%.
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