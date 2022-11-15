В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 116,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 122,4% соответственно, промежуточные товары – 101% и 120,6%, потребительские товары – 100,3% и 115,4% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. подорожала на 0,9%, с декабрем 2021 года – на 21,1%. При этом годовой рост цен в октябре текущего года составил 23,9%. За январь-октябрь 2022 года цены подскочили к уровню января-октября 2021 года на 18,3%.