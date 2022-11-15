Белорусская железная дорога с 11 декабря 2022 года вводит график движения поездов на 2022-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.

Всего в нормативном графике движения поездов на 2022-2023 годы по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 389 пар поездов.

При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожными администрациями двух стран учитывались потребности населения в поездках в дневное и ночное время, а также продолжительность маршрута.

С 11 декабря международные пасссажирские перевозки в сообщении Беларусь-Россия будут организованы по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Анапой, Мурманском и Калининградом.

На летний период 2023 года увеличена периодичность курсирования поезда до Анапы, который будет следовать через день. Кроме того, для указанного поезда сокращено время нахождения в пути в обоих направлениях более чем на два часа.

По маршруту Минск – Санкт-Петербург в летний период 2023 года, а также в пиковые периоды перевозок назначен дополнительный поезд удобным для пассажиров и туристов расписанием.

Столицу Республики Беларусь и город Псков в новом графике движения свяжут вагоны беспересадочного сообщения Псков-Минск-Псков, которые также будут курсировать в период увеличения пассажиропотока.

Во внутриреспубликанском сообщении при формировании графика движения поездов особое внимание было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет задействования моторвагонного подвижного состава на пассажирообразующих направлениях, связывающих столицу Республики Беларусь с областными центрами и городами Орша, Полоцк, Пинск и Калинковичи.

В сообщении между Минском и областными центрами отдельные поезда, курсирующие, в том числе и в режиме безостановочного следования, будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 43 минуты, Гомеля – 2 часа 50 минут, Бреста и Витебска – 3 часа, Гродно – 3 часа 52 минуты.

Для обеспечения перевозки пассажиров по предвыходным, выходным и праздничным дням в графике движения предусмотрены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее популярным у пассажиров маршрутам как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

График движения поездов региональных линий экономкласса, сформированный на основании мониторинга спроса на перевозки, а также в результате проведенной совместной работы с областными исполнительными комитетами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок, предусматривает курсирование 259 пар поездов этой категории.