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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,1 МЛРД РУБЛЕЙ
15:00 15.11.2022
За десять месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в бюджет внесено 6,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 40,3% всех поступлений столицы.
Всего в Минске зарегистрировано 115,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,3 тыс. организаций и 76,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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