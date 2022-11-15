ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,1 МЛРД РУБЛЕЙ

15:00 15.11.2022 За десять месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в бюджет внесено 6,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 40,3% всех поступлений столицы. Всего в Минске зарегистрировано 115,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,3 тыс. организаций и 76,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.