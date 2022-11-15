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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» ИЗГОТОВИЛИ ПРЕПРЕГ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКИ В ТЕЛЕХАНАХ


14:48 15.11.2022

Специалисты ОАО «Полоцк-Стекловолокно» изготовили препрег для лыжной фабрики в Телеханах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специалисты ОАО «ПСВ» не только изготовили опытно-промышленную установку, отработали технологию по производству армирующего препрега и препрега-флиса, но и освоили производство нового композиционного материала.

Конструкция лыж, как сэндвич, состоит из различных слоев. В «начинке» находится деревянный сердечник, сверху и снизу – декоративное покрытие, скользящий слой, клеящие и армирующие составляющие. Характеристики изделия зависят от каждой детали, каждого элемента конструкции. Благодаря композиционным материалам лыжи способны выдержать высокие цикличные нагрузки, такие как замораживание/размораживание, перепады влажности воздуха. Армирующий препрег придает изделию жесткость и прочность, а препрег-флис выполняет клеящую функцию между слоями.

Ученые НАН разработали состав связующих для препрегов и лабораторную установку для производства опытных наработок. На ее основе работники ОАО «ПСВ» подготовили проект и изготовили опытно­промышленную линию. Над выполнением задачи, поставленной правительством, трудился широкий круг специалистов.

«Линия размещена на участке № 107, на ней уже наработаны 2 партии продукции, – рассказал заместитель главного инженера по перспективному развитию Сергей Горохов. – Мы получили заказ на 1000 м армирующего препрега и 1000 м препрега-флиса для запрессовки 300 пар лыж, которые пройдут натурные испытания. Кроме того, нам удалось значительно увеличить производительность линии по сравнению с лабораторной – с 0,15 м/мин до 4,5 м/мин, то есть в 30 раз. Технология еще не отшлифована до конца, но мы планируем ее усовершенствовать, что позволит оптимизировать технологические параметры и, как следствие, улучшить качество готового материала».
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