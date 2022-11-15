За десять месяцев 2022 года город Минск собрал 15 119,4 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,8% (8 743,6 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,2% (6 375,8 млн рублей) – местного.

Значительная часть доходов бюджета (41,6% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,3%, по налогу на прибыль – 14,3%, по акцизам – 7,1%, налогу на доходы – 3,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,2%, налогу на недвижимость – 1,6%, земельному налогу – 1,0%.

На 1 ноября 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 136,8 тыс. субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 60,4 тыс. организаций и 76,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 1 021,5 тыс. физических лиц.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 81,0%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 76,5%. На организации государственного сектора приходится 19,0% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,4%, на физических лиц – 2,1%.