Гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка» пресекли незаконный ввоз крупной партии товаров стоимостью порядка 2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик DAF следовал из Венгрии. По сведениям, указанным в документах литовским перевозчиком, в транспортном средстве находился сборный груз. Однако при досмотре таможенники установили, что в грузовике находится на 3 тыс. товаров больше, чем указано в документах. Незаявленными оказались запчасти для автомобилей и мотоциклов, наборы и аксессуары для моделирования и другое.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.