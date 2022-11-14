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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ АВТО- И МОТОЗАПЧАСТЕЙ СТОИМОСТЬЮ 2 МЛН РУБЛЕЙ
13:26 15.11.2022
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка» пресекли незаконный ввоз крупной партии товаров стоимостью порядка 2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик DAF следовал из Венгрии. По сведениям, указанным в документах литовским перевозчиком, в транспортном средстве находился сборный груз. Однако при досмотре таможенники установили, что в грузовике находится на 3 тыс. товаров больше, чем указано в документах. Незаявленными оказались запчасти для автомобилей и мотоциклов, наборы и аксессуары для моделирования и другое.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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