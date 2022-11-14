За январь-сентябрь 2022 года в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $778 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (19,6%) и Швейцарии (5,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $727,1 млн, или 93,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж $401,9 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (83,3% от всех направленных инвестиций) и Литвы (6,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,2% всех направленных инвестиций за рубеж.