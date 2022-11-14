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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ПРИСТУПИЛ К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА «РУБЕЖ»
12:59 15.11.2022
Государственный военно-промышленный комитет Беларуси приступил к завершающему этапу испытаний комплекса «РУБЕЖ». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Согласно информации, ВМ8018 «РУБЕЖ» - первая созданная в Беларуси система охраны протяженных периметров, разработанная предприятием Госкомвоенпрома ОАО «НИИЭВМ» в интересах Государственного пограничного комитета.
Комплекс обеспечивает: обработку информации, поступающей от средств обнаружения, размещенных по периметру до 40 километров; подключение до 320 разнотипных средств обнаружения; управление с одного места дежурного до 320 исполнительными устройствами; прием информации от 40 видеокамер.
Комплекс включает в себя: автоматизированное рабочее место; блок обработки информации; до 40 блоков линейных; систему видеонаблюдения; блок световой индикации; блок звуковой сигнализации; средства обнаружения.
«Цель создания ВМ8018 «РУБЕЖ» - внедрение в систему охраны государственных объектов инновационных технологий с учетом современных требований по диверсификации производства, приобретающей особое значение в условиях нарастающих вызовов и угроз», - говорится в сообщении.
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