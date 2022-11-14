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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВНЕДРИЛ 27 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ


12:26 15.11.2022

МТЗ в январе-сентябре 2022 года внедрил 27 энергосберегающих мероприятий. Об этом сообщил заместитель главного энергетика Андрей Борисевич.

«Работа по энергосбережению на МТЗ имеет системный целенаправленный характер. Экономия от внедренных 27 мероприятий за январь-сентябрь 2022 года с учетом переходящего эффекта от мероприятий 2021 года составила 5 872 т условного топлива на сумму 4 240,9 тыс. рублей», - рассказал Андрей Борисевич.

По его словам, целевой показатель по энергосбережению за указанный период достиг 6,9% при задании 6,0%.
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