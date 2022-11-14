Республиканский научно-практический семинар «ГИС-технологии в науках о Земле-2022» пройдет 16 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приурочено мероприятие к Международному дню географических информационных систем (ГИС). К участию приглашены около 30 представителей из БГУ, МГУ им. А.А. Кулешова, ВГУ им. П.М. Машерова, Средней школы №9 г. Бреста и др.

Работа семинара начнется с пленарного заседания. Здесь об опыте участия в зарубежных образовательных программах для ГИС-специалистов расскажет аналитик энергетической инженерно-консалтинговой компании «ENEKA» Дарья Лаппо. С публичной кадастровой картой Беларуси познакомит присутствующих представитель Национального кадастрового агентства Герман Губский. Сотрудник ООО «Технологии земледелия» Евгений Азаров поделится опытом в области применения геопространственных данных в точном земледелии.

Обсуждение докладов участников состоится в рамках трех секций: «Применение ГИС-технологий в научных и прикладных исследованиях», «Создание ГИС информационно-справочного и образовательного характера», «Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС».

Организатором мероприятия выступает студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория факультета географии и геоинформатики БГУ.

Международный день ГИС празднуется ежегодно в предпоследнюю среду ноября. Широкомасштабное событие призвано привлечь внимание людей к географии и практическому использованию географических информационных систем. В нынешнем году праздник пройдет в 18-й раз.

Геоинформационные системы предназначены для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. ГИС – это инструменты, позволяющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию об объектах (высота здания, адрес, количество жильцов).