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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ МАШИН МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ТОННЫ ЭЛЕКТРОННАЯ ВИНЬЕТКА СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО ДОРОГАМ БЕЛАРУСИ


11:41 15.11.2022

С 1 января 2023 года в национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси BelToll произойдут плановые изменения, которые затронут водителей транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора системы BelToll ИООО «Капш Телематик Сервисиз», с этого момента в качестве единственного способа оплаты в системе для них будет действовать электронная виньетка.

Обязанность оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси распространяется на все транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, которые не зарегистрированы на территории государств-членов Евразийского экономического союза и не входят в список транспортных средств, освобожденных от оплаты в соответствии с указом от 27.09.2012 № 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь».

Электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты, который основан на принципе внесения платы за период времени и позволяет водителям автомобилей не более 3,5 тонны оплачивать проезд по платным дорогам Республики Беларусь вне зависимости от пройденного ими километража. Электронная виньетка является своего рода электронным разрешением в системе BelToll, которое возможно оформить на сайте beltoll.by и которое позволяет пользоваться платными дорогами Беларуси в определенный период в режиме свободного многополосного движения. При этом нет необходимости размещать на автомобиле какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки, так как при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.

Более чем двухлетняя практика эксплуатации этого решения одновременно с бортовым устройством оказалась успешной и востребованной со стороны автовладельцев. Поэтому в соответствии с изначальным планом развития функционала системы электронного сбора платы со следующего года в качестве единственного инструмента для оплаты проезда по платным дорогам республики Беларусь для водителей автомобилей до 3,5 тонны станет именно электронная виньетка.

«Активное использование цифровых инструментов и диджитализация услуг сегодня растет во всех сферах жизни. Онлайн-платежи стали привычным способом расчетов, существенно упрощающим финансовые взаимоотношения. Изначальный план сделать электронную виньетку единственным способом оплаты проезда по платным дорогам для владельцев легковых автомобилей доказал свою состоятельность, а также упростил для данной категории как процесс оплаты, так и правила пользования», - прокомментировал менеджер по связям с общественностью и корпоративным связям оператора системы ИООО «Капш Телематик Сервисиз» Сергей Бурый.

Владельцы транспортных средств с максимально допустимой общей массой не более 3,5 тонны, которые в настоящее время пользуются для оплаты проезда по платным дорогам в системе BelToll бортовым устройством, могут сдать оборудование в любом пункте обслуживания клиентов и получить обратно внесенный при его получении депозит и сумму неизрасходованной предоплаты в течение 3 лет с момента совершения ими последней транзакции в системе. Для всех транспортных средств с максимально допустимой общей массой не более 3,5 тонны с 1 января 2023 года оплата проезда по платным дорогам с использованием ранее полученного бортового устройства производиться не будет.

Для транспортных с максимально допустимой общей массой более 3,5 тонны в качестве способа оплаты за проезд по платным дорогам Беларуси по-прежнему будет использоваться исключительно бортовое устройство.
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