За последние семь дней некоторые столичные агентства добавили в базу объявлений о продаже квартир в Минске более 1000 новых предложений о продаже преимущественно 1-комнатных квартир в новостройках Октябрьского и Московского районах.

Как пишет Realt.by, индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 0,3% и составил $1138. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна 1$334, что на 0,2% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в базе Realt по сравнению с прошлым понедельником снизилось на 4% - с 19,3 до 18,5 тысячи. По большей мере уменьшилось число 4- и 1-комнатных квартир — на 7% в обоих случаях. Предложений о продаже «двушек» стало меньше на 3,5%, 3-комнатных квартир — на 1%.

Также уменьшение числа предложений отмечалось во всех районах за исключением Заводского и Первомайского. Самое ощутимое снижение произошло в Центральном, Октябрьском и Московском районах.

Средняя цена квадратного метра снизились только у 1-комнатных квартир (по причинам, описанным в начале) — минус 0,8% за неделю. Цены на 4-комнатные квартиры, напротив, показали небольшой рост.

В разрезе районов города чаще наблюдался рост средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дороже в Центральном районе — плюс 1,9%. Небольшое снижение цен (до 0,3%) отмечалось в Московском и Первомайском районах.