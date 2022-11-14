Прокуратура Молодечненского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бригадира животноводческой фермы, ветеринарного врача и главного ветеринарного врача аграрного предприятия – им инкриминирован служебный подлог.

Как сообщили ЭКОТРЕСС в Генпрокуратуре, уголовное дело рассмотрено в выездном судебном заседании в административном здании сельскохозяйственной организации по месту работы обвиняемых.

Установлено, что бригадир, действуя по предварительному сговору с другими обвиняемыми, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с 30 марта по 29 июня 2022 года, желая скрыть падеж 37 голов молодняка крупного рогатого скота, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы: акты на выбытие животных и отчеты о движении скота и птицы на ферме.

Мотив – создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за допущенные факты падежа молодняка КРС на ферме.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Молодечненского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев каждому. В соответствии с ч.1 ст.77 Уголовного кодекса Республики Беларусь исполнение наказания отсрочено на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.