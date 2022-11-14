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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 15,3%


10:44 15.11.2022

Потребительские цены в Минской области в октябре 2022 года снизились по сравнению с сентябрем 2022 года на 1,4%, с декабрем 2021 года – выросли на 15,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в октябре 2022 года по сравнению с октябрем прошлого года составил 16,7%. За январь-октябрь 2022 года потребительские цены выросли на 17,2% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Продовольственные товары в октябре 2022 года подешевели по сравнению с сентябрем 2022 года на 1%, с декабрем 2021 года – подорожали на 14,5%. Годовой рост цен в октябре составил 16,3%. За январь-октябрь 2022 года к уровню января-октября 2021 года цены увеличились на 17,8%.

Непродовольственные товары в октябре 2022 года подешевели по сравнению с сентябрем 2022 года на 2%, с декабрем 2021 года – подорожали на 16,4%. В октябре годовой рост цен составил 17,2%. При этом за январь-октябрь текущего года к уровню января-октября 2021 года цены подскочили на 16,3%.

Цены на услуги в октябре 2022 года снизились по сравнению с сентябрем на 1,2%, с декабрем 2021 года – возросли на 6,9%. Годовой рост цен на услуги в октябре составил 9,1%. В январе-октябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%.
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