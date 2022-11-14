В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 14 ноября 2022 года зарегистрировано ООО «Кронес-Гродно» с инвестиционным проектом по созданию многопрофильного производства мебели и изделий из древесины.

Как сообщает сайт СЭЗ, реализация проекта предусмотрена на индустриальной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно (участок №1 Сектор 1, район «Грандичи»).

В рамках инвестиционного проекта будет построен новый комплекс, включающий производственные, складские и административные помещения, приобретено современное технологическое оборудование. Реализация проекта позволит создать около 30 новых рабочих мест, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить объемы экспорта, увеличить отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках эффективно действующего мебельного кластера СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненской области, в котором принимают участие более 20 резидентов СЭЗ различной производственной направленности. Кооперация позволит создать продукт с высокой добаленной стоимостью, сконцентрировать ресурсный потенциал внутри региона, повысить рентабельность выпускаемой продукции. Ранее в этом году о реализации проекта в рамках мебельного кластера заявил новый резидент СЭЗ ООО «Баринпак» с инвестиционным проектом по организации производства упаковки.

С начала года в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 4 компании, включая ООО «Юнионвэй» с проектом по строительству контейнерного терминала в Свислочском районе и ООО «ВИМЗОВПЛАСТ» с проектом по созданию в Гродно производства изделий из синтетических полимеров и кварцевого агломерата.