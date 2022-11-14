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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ К КОНЦУ ГОДА ПЕРЕШАГНЕТ ПЛАНКУ В $8 МЛРД - МИНИСТР
09:28 15.11.2022
Экспорт сельхозпродукции по итогам 2022 года перешагнет планку в 8 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
По его словам, в течение всего года наблюдается рост поставок в Россию, страны СНГ, Азии, Океании, Африку и другие регионы. Самые востребованные позиции - молочная и мясная продукция: больше тысячи наименований по каждому направлению.
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