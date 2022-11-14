|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,9%
17:53 14.11.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 112,9%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 116,7% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 115,3%, потребительские товары – 100,5% и 112,8% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,8%, с декабрем 2021 г. – 123,1%, в том числе в растениеводстве – 100,7% и 116,8% соответственно, животноводстве – 103,3% и 124,7% соответственно.
Индекс цен в строительстве в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,5%, с декабрем 2021 г. – 111%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,2% и 114,8% соответственно, машины и оборудование – 98,5% и 104%, прочие работы и затраты – 95% и 112,6% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,2%, с декабрем 2021 г. – 119,3%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
Курсы в банках
на 14.11.2022
Конвертация в банках
на 14.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте