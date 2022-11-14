Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 112,9%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 116,7% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 115,3%, потребительские товары – 100,5% и 112,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,8%, с декабрем 2021 г. – 123,1%, в том числе в растениеводстве – 100,7% и 116,8% соответственно, животноводстве – 103,3% и 124,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,5%, с декабрем 2021 г. – 111%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,2% и 114,8% соответственно, машины и оборудование – 98,5% и 104%, прочие работы и затраты – 95% и 112,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,2%, с декабрем 2021 г. – 119,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.