ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,9%


17:53 14.11.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 112,9%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 116,7% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 115,3%, потребительские товары – 100,5% и 112,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,8%, с декабрем 2021 г. – 123,1%, в том числе в растениеводстве – 100,7% и 116,8% соответственно, животноводстве – 103,3% и 124,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,5%, с декабрем 2021 г. – 111%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,2% и 114,8% соответственно, машины и оборудование – 98,5% и 104%, прочие работы и затраты – 95% и 112,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,2%, с декабрем 2021 г. – 119,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4740 +0.0138
RUB 4.0070 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4800
USD 2.4250 2.4340
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0140 1.0270
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте