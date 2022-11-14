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ЭКОНОМИКА РБ
НАД СОЗДАНИЕМ ПРЕПАРАТА ПО РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖНЫХ ТКАНЕЙ РАБОТАЮТ В БГУ
17:37 14.11.2022
В БГУ разрабатывают инновационный препарат по ускорению регенерации поврежденных тканей «Фосцелантан».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, он представляет собой биорассасывающуюся пластину для наружного применения. Область использования препарата в медицине очень широкая. Средство ускорит заживление ран при фурункулах, абсцессах, карбункулах, свищах, термических ожогах, трофических язвах. Кроме того, препарат будет незаменим для лечения хирургических швов, резаных, колотых ран и ссадин, профилактики инфекционных осложнений.
Ранее в нашей стране подобные фармацевтические средства не производились. Реализация подобного препарата для хирургии позволит обеспечить независимость от импортных поставок, повысить эффективность лечения и сократить сроки пребывания пациентов в стационарах поликлиник и больниц.
Разработчиками "Фосцелантана" выступает коллектив ученых НИИ физико-химических проблем БГУ. Работа над уникальным лекарственным средством велась в течение последних шести лет. На данном этапе он прошел доклинические испытания, в ближайшее время проведут его клинические исследования.
Производить препарат планируют в НТП «Унитехпром БГУ».
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