|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СУБСИДИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА 91 БЕЗРАБОТНОМУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
17:25 14.11.2022
За январь-октябрь 2022 года службой занятости Витебской области субсидии для организации своего дела предоставлены 91 безработному гражданину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, на организацию предпринимательской деятельности субсидии предоставлены 64 безработным, ремесленной деятельности – 26, в сфере агроэкотуризма – 1.
В целях повышения финансовой грамотности при содействии службы занятости за январь-октябрь 2021 г. 84 безработных обучились основам бизнес-планирования. Из их числа 49 безработных получили субсидию.
Основными видами предпринимательской деятельности, выбранными безработными, являются: розничная торговля (16 субсидий), парикмахерские услуги, салоны красоты, розничная торговля (10), деятельность автомобильного грузового транспорта и такси (8), оказание строительных, отделочных и прочих ремонтных услуг (5).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
Курсы в банках
на 14.11.2022
Конвертация в банках
на 14.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте