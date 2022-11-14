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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СУБСИДИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА 91 БЕЗРАБОТНОМУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


17:25 14.11.2022

За январь-октябрь 2022 года службой занятости Витебской области субсидии для организации своего дела предоставлены 91 безработному гражданину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, на организацию предпринимательской деятельности субсидии предоставлены 64 безработным, ремесленной деятельности – 26, в сфере агроэкотуризма – 1.

В целях повышения финансовой грамотности при содействии службы занятости за январь-октябрь 2021 г. 84 безработных обучились основам бизнес-планирования. Из их числа 49 безработных получили субсидию.

Основными видами предпринимательской деятельности, выбранными безработными, являются: розничная торговля (16 субсидий), парикмахерские услуги, салоны красоты, розничная торговля (10), деятельность автомобильного грузового транспорта и такси (8), оказание строительных, отделочных и прочих ремонтных услуг (5).
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