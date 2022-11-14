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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $3,5 МЛРД
16:46 14.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $3,5 млрд инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (54,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (19,2%), Украины (5,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3 млрд, или 85,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2022 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $2,6 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (83,1%от всех направленных инвестиций), Ирландии (4,1%), Украины (3,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 88,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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