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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ГРАЖДАН ЛИШИЛИСЬ 78 ТЫС. РУБЛЕЙ ПО СХЕМЕ ФИШИНГОВЫХ САЙТОВ БАНКОВ – ПРОКУРАТУРА
16:09 14.11.2022
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 21-летнего жителя Минска в хищении путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, пострадали 112 граждан из числа владельцев банковских карт двух крупных банков.
Преступная схема заключалась в размещении в интернете так называемых «фишинговых» сайтов банков, визуально схожих с реальными сайтами этих учреждений.
В частности, потерпевшие с ноября по декабрь 2021 года для проведения операций со средствами на своих текущих (расчетных) счетах в банках переходили по «фишинговым» ссылкам на предложенные им сайты.
Полагая, что процесс авторизации происходил на официальных ресурсах, и не сравнивая наименование страницы с реальным интернет-адресом, граждане предоставляли реквизиты доступа к своим счетам, например, такие конфиденциальные данные пользователей, как логин, пароль, сеансовый ключ, дополнительный пароль при двукратной идентификации, одноразовый СМС-код, предназначенные для входа в личный кабинет, в том числе в интернет-банкинге. После этого со счетов потерпевших деньги переводились на счета, к которым у обвиняемого имелись банковские карты.
По мере поступления средств минчанин обналичивал их в банкоматах столицы, рассчитывался в безналичном порядке за товары и услуги в торговых объектах. Лично и с участием неосведомленных о хищениях лиц переводил деньги на их банковские счета. Фактически подозреваемый незаконно завладел и распорядился чужими средствами в сумме свыше 78 тыс. рублей.
Кроме того, обвиняемый совершил покушение на завладение более 31 тыс. рублей. Проведение данных операций блокировали банковские учреждения из-за превышения установленного суточного лимита на лицевых счетах.
Для утаивания происхождения и движения похищенных средств минчанин имитировал деятельность в сфере оборота криптовалюты.
Предварительное расследование по уголовному делу вело управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.
После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, относимости, допустимости и достаточности собранных доказательств.
Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.
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