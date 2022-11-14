В БГУ откроют специальность «кибербезопасность».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка студентов начнется со следующего учебного года на двух факультетах: радиофизики и компьютерных технологий (РФиКТ), прикладной математики и информатики.

Сегодня важным условием функционирования государства и поддержки экономической стабильности является надежная защита информации и безопасность инфраструктуры объектов информатизации, таких как центры обработки данных, компьютерные и промышленные сети, телекоммуникации, системы управления технологическими процессами. Для обеспечения их защиты необходимы квалифицированные специалисты, владеющие навыками разработки и применения отечественных, в том числе импортозамещающих, безопасных информационных технологий.

В БГУ подготовка кадров в области кибербезопасности является одним из приоритетных направлений развития университетского образования. Разработка новых учебных планов и программ специальности «кибербезопасность» осуществляется факультетом РФиКТ в тесном взаимодействии с заказчиками кадров. В их числе ведущие организации, работающие в области безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.

К слову, на прошлой неделе на площадке Национального центра обмена трафиком состоялся семинар с участием представителей Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Национального центра электронных услуг, Научно-исследовательского института технической защиты информации, ООО «Белорусские облачные технологии». Им были представлены проекты новых учебных планов и программ по специальности. От БГУ на семинаре выступили декан факультета РФиКТ Дмитрий Ушаков, руководитель разработки учебного стандарта и учебного плана радиофизического профиля специальности заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий Юрий Воротницкий и председатель учебно-методической комиссии факультета Дмитрий Штукатер.

Участники семинара обменялись мнениями по вопросам профессиональных компетенций будущих специалистов, обсудили перспективы совместной работы по совершенствованию учебных программ в области кибербезопасности, повышению квалификации преподавателей БГУ, организации производственных практик студентов. Стороны отметили необходимость открытия магистратуры по данному направлению.

Представители профильных организаций также оценили высокий уровень обучения студентов на факультете РФиКТ и его перспективы стать междисциплинарным учебным центром, пилотной площадкой для апробации новых форм организации образовательного процесса. Это будет активно содействовать подготовке кадров для сферы информационных технологий и кибербезопасности.