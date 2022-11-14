В бюджет Витебской области за январь-октябрь 2022 года поступило 2051,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет – 371,3 млн рублей, в местный – 1680,1 млн рублей.

В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 862,3 млн рублей, или 42,0%, по подоходному налогу – 630,8 млн рублей, или 30,7%.