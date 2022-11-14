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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
15:12 14.11.2022
В бюджет Витебской области за январь-октябрь 2022 года поступило 2051,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет – 371,3 млн рублей, в местный – 1680,1 млн рублей.
В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 862,3 млн рублей, или 42,0%, по подоходному налогу – 630,8 млн рублей, или 30,7%.
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