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ЭКОНОМИКА РБ
У НАХОДЯЩИХСЯ В САНАЦИИ 17 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
14:45 14.11.2022
Сейчас у всех 17 предприятий Гомельской области, которые находятся в санации, восстанавливается платежеспособность. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«Среди самых ярких примеров и Мозырский авторемонтный завод. Люди трудятся, провели модернизацию, выпускают новые виды продукции и с уверенностью смотрят в будущее», - отметила председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская.
Сумма задолженности, которая сделала завод неплатежеспособным, шесть лет назад достигла 3 миллионов рублей. Полностью АРЗ планирует рассчитаться с долгом до конца 2023 года.
«Завод готовится к выходу из санации. Текущей задолженности у нас нет ни по зарплате, ни перед бюджетом, ни по текущим платежам», - обосновывает антикризисный управляющий завода Александр Кушнеревич.
Сегодня у Мозырского авторемонтного 100-процентная загрузка и рост рентабельности.
В этом году АРЗ закупил 8 станков, еще один приобретет в ближайшие пару месяцев.
Предприятие расширило сотрудничество с тракторным заводом Санкт-Петербурга. В числе новых партнеров — Брянский тракторный.
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