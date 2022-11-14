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ЭКОНОМИКА РБ


У НАХОДЯЩИХСЯ В САНАЦИИ 17 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ


14:45 14.11.2022

Сейчас у всех 17 предприятий Гомельской области, которые находятся в санации, восстанавливается платежеспособность. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«Среди самых ярких примеров и Мозырский авторемонтный завод. Люди трудятся, провели модернизацию, выпускают новые виды продукции и с уверенностью смотрят в будущее», - отметила председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская.

Сумма задолженности, которая сделала завод неплатежеспособным, шесть лет назад достигла 3 миллионов рублей. Полностью АРЗ планирует рассчитаться с долгом до конца 2023 года.

«Завод готовится к выходу из санации. Текущей задолженности у нас нет ни по зарплате, ни перед бюджетом, ни по текущим платежам», - обосновывает антикризисный управляющий завода Александр Кушнеревич.

Сегодня у Мозырского авторемонтного 100-процентная загрузка и рост рентабельности.

В этом году АРЗ закупил 8 станков, еще один приобретет в ближайшие пару месяцев.

Предприятие расширило сотрудничество с тракторным заводом Санкт-Петербурга. В числе новых партнеров — Брянский тракторный.
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