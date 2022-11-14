В каждом белорусском лесхозе установят дровокольное оборудование. Такую задачу во время аппаратного совещания сегодня поставил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

По его словам, после дооснащения у гражданина будет выбор: купить колотые дрова у лесхоза, в гортопе или у частника. Либо заказать их в лесхозе в круглом виде и самому нарубить, что, безусловно, будет дешевле.

Александр Кулик подчеркнул, что сегодня именно этот вид продукции востребован у населения: «Если раньше люди ездили в лес, то сегодня хотят заказать колотые дрова с доставкой на дом. Особенно это касается тех, кто живет вблизи крупных городов. Мы должны предоставить населению право выбора в вопросе приобретения дров».

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, сегодня большинство лесхозов реализуют населению дрова в круглом виде. Организациями, специализирующимися на обеспечении населения колотой продукцией, являются гортопы.

Вместе с тем министр подчеркнул, что лесхозам важно занять свою нишу и удовлетворить спрос населения там, где он есть, работая параллельно с гортопами, но не вытесняя их на рынке.

К слову, работа по обеспечению населения дровами ведется лесхозами на постоянной основе. Еженедельно организации отрасли удовлетворяют 6-7 тысяч заявок от физических лиц. А всего с начала года лесхозами уже реализовано населению более 1,2 млн кубометров дров.

Росту продаж способствует и открытие специализированных торговых площадок лесхозов. Там можно приобрести дрова как в сетках, так и в биг-бэгах.