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ЭКОНОМИКА РБ
В КАЖДОМ БЕЛОРУССКОМ ЛЕСХОЗЕ УСТАНОВЯТ ДРОВОКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14:28 14.11.2022
В каждом белорусском лесхозе установят дровокольное оборудование. Такую задачу во время аппаратного совещания сегодня поставил министр лесного хозяйства Александр Кулик.
По его словам, после дооснащения у гражданина будет выбор: купить колотые дрова у лесхоза, в гортопе или у частника. Либо заказать их в лесхозе в круглом виде и самому нарубить, что, безусловно, будет дешевле.
Александр Кулик подчеркнул, что сегодня именно этот вид продукции востребован у населения: «Если раньше люди ездили в лес, то сегодня хотят заказать колотые дрова с доставкой на дом. Особенно это касается тех, кто живет вблизи крупных городов. Мы должны предоставить населению право выбора в вопросе приобретения дров».
Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, сегодня большинство лесхозов реализуют населению дрова в круглом виде. Организациями, специализирующимися на обеспечении населения колотой продукцией, являются гортопы.
Вместе с тем министр подчеркнул, что лесхозам важно занять свою нишу и удовлетворить спрос населения там, где он есть, работая параллельно с гортопами, но не вытесняя их на рынке.
К слову, работа по обеспечению населения дровами ведется лесхозами на постоянной основе. Еженедельно организации отрасли удовлетворяют 6-7 тысяч заявок от физических лиц. А всего с начала года лесхозами уже реализовано населению более 1,2 млн кубометров дров.
Росту продаж способствует и открытие специализированных торговых площадок лесхозов. Там можно приобрести дрова как в сетках, так и в биг-бэгах.
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