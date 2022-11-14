ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В КАЖДОМ БЕЛОРУССКОМ ЛЕСХОЗЕ УСТАНОВЯТ ДРОВОКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


14:28 14.11.2022

В каждом белорусском лесхозе установят дровокольное оборудование. Такую задачу во время аппаратного совещания сегодня поставил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

По его словам, после дооснащения у гражданина будет выбор: купить колотые дрова у лесхоза, в гортопе или у частника. Либо заказать их в лесхозе в круглом виде и самому нарубить, что, безусловно, будет дешевле.

Александр Кулик подчеркнул, что сегодня именно этот вид продукции востребован у населения: «Если раньше люди ездили в лес, то сегодня хотят заказать колотые дрова с доставкой на дом. Особенно это касается тех, кто живет вблизи крупных городов. Мы должны предоставить населению право выбора в вопросе приобретения дров».

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, сегодня большинство лесхозов реализуют населению дрова в круглом виде. Организациями, специализирующимися на обеспечении населения колотой продукцией, являются гортопы.

Вместе с тем министр подчеркнул, что лесхозам важно занять свою нишу и удовлетворить спрос населения там, где он есть, работая параллельно с гортопами, но не вытесняя их на рынке.

К слову, работа по обеспечению населения дровами ведется лесхозами на постоянной основе. Еженедельно организации отрасли удовлетворяют 6-7 тысяч заявок от физических лиц. А всего с начала года лесхозами уже реализовано населению более 1,2 млн кубометров дров.

Росту продаж способствует и открытие специализированных торговых площадок лесхозов. Там можно приобрести дрова как в сетках, так и в биг-бэгах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4740 +0.0138
RUB 4.0070 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4800
USD 2.4250 2.4340
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0140 1.0270
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте