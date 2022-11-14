Продовольственные товары в Минске в октябре 2022 года подешевели по сравнению с сентябрем 2022 года на 0,6%, с декабрем 2021 года – подорожали на 13,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в октябре составил 16,1%. За январь-октябрь 2022 года к уровню января-октября 2021 года цены увеличились на 17,3%.

Непродовольственные товары в октябре 2022 года подешевели по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,1%, с декабрем 2021 года – подорожали на 19%. В октябре годовой рост цен составил 20,2%. При этом за январь-октябрь текущего года к уровню января-октября 2021 года цены подскочили на 21,1%.

Цены на услуги в октябре 2022 года снизились по сравнению с сентябрем на 0,7%, с декабрем 2021 года – возросли на 9,4%. Годовой рост цен на услуги в октябре составил 11%. В январе-октябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.