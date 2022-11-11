ЭКОНОМИКА РБ

НА САЙТЕ КГК ПРОВОДИТСЯ ОПРОС О КАЧЕСТВЕ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

13:16 14.11.2022 На сайте Комитета госконтроля проводится опрос о качестве медицинского обслуживания населения в Могилевской области. Респондентам предлагается оценить качество обслуживания в учреждениях здравоохранения, ответив на 10 вопросов. Результаты опроса будут использованы при проверках. Интернет-опрос проводится с 14 по 25 ноября 2022 года.