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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ КГК ПРОВОДИТСЯ ОПРОС О КАЧЕСТВЕ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:16 14.11.2022
На сайте Комитета госконтроля проводится опрос о качестве медицинского обслуживания населения в Могилевской области.
Респондентам предлагается оценить качество обслуживания в учреждениях здравоохранения, ответив на 10 вопросов. Результаты опроса будут использованы при проверках.
Интернет-опрос проводится с 14 по 25 ноября 2022 года.
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