В клинических больницах №1 и № 2 Гомеля завершены работы по установке кислородных газификаторов. Подача кислорода из новых установок уже началась. Об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

Он подчеркнул, что это планомерная работа, направленная на устойчивое функционирование систем медицинских газов организаций здравоохранения. «Особо масштабно эти работы, включая и устройство дополнительных точек подачи кислорода, проводились в стационарах области в 2020-2021 годах. С начала этого года уже установили газификаторы в Гомельской областной инфекционной больнице и в Калинковичской ЦРБ», - уточнил руководитель отрасли.

Николай Куденьчук сделал акцент на том, что это направление в системе здравоохранения остается на контроле.

«Так, до конца года запланировано завершить модернизацию систем подачи кислорода и установку газификаторов в Речицкой и Хойникской центральных райбольницах», - резюмировал начальник главного управления по здравоохранению.