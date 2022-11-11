ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ДВУХ БОЛЬНИЦАХ ГОМЕЛЯ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ КИСЛОРОДНЫХ ГАЗИФИКАТОРОВ


12:42 14.11.2022

В клинических больницах №1 и № 2 Гомеля завершены работы по установке кислородных газификаторов. Подача кислорода из новых установок уже началась. Об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

Он подчеркнул, что это планомерная работа, направленная на устойчивое функционирование систем медицинских газов организаций здравоохранения. «Особо масштабно эти работы, включая и устройство дополнительных точек подачи кислорода, проводились в стационарах области в 2020-2021 годах. С начала этого года уже установили газификаторы в Гомельской областной инфекционной больнице и в Калинковичской ЦРБ», - уточнил руководитель отрасли.

Николай Куденьчук сделал акцент на том, что это направление в системе здравоохранения остается на контроле.

«Так, до конца года запланировано завершить модернизацию систем подачи кислорода и установку газификаторов в Речицкой и Хойникской центральных райбольницах», - резюмировал начальник главного управления по здравоохранению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4602 +0.0103
USD 2.4268 -0.0311
RUB 4.0206 +0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4780
USD 2.4230 2.4350
RUB 3.1000 4.0150
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0130 1.0250
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте