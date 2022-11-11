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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОЖИДАЕТ В БЕЛАРУСИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ К КОНЦУ ГОДА, НО ВИДИТ РИСК ОТЛОЖЕННОГО РОСТА ЦЕН В БУДУЩЕМ
12:27 14.11.2022
Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает в Беларуси дальнейшего замедления инфляции к концу года, но видит риск отложенного роста цен в будущем. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре аналитиков ЕАБР.
«Инфляция в Беларуси резко замедлилась в октябре — до 15,2% г/г с 17,4% г/г в сентябре. При этом отдельно за октябрь впервые в истории Беларуси зафиксировано снижение потребительских цен на 1%. До текущего года минимальная инфляция в октябре была отмечена в 2009 г. в размере 0,4%», - говорится в обзоре.
В нем поясняется, что снижение цен в октябре объясняется усилением ценового регулирования. Правительство Беларуси ввело ограничения на надбавки импортеров и торговые надбавки.
«Ожидаем дальнейшего замедления инфляции к концу года. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», - прогнозируют аналитики ЕАБР.
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