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ЭКОНОМИКА РБ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИГОТОВЛЕННЫХ БЛЮД В ШКОЛАХ ГОМЕЛЯ ОСТАЮТСЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ - КГК
11:13 14.11.2022
Председатель Комитета госконтроля Гомельской области Алексей Игликов проинспектировал ряд школ Гомеля по вопросам организации и качества питания и принял участие в заседании администрации Новобелицкого района Гомеля, на котором обозначил проблемные вопросы в данной сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, проводимый в настоящее время мониторинг показывает, что значительные объемы приготовленных блюд остаются невостребованными учащимися, в результате неэффективно расходуются бюджетные средства. Кроме того, представленный в продаже в школьных буфетах ассортимент продукции не всегда соответствует санитарным нормам и правилам.
К примеру, в одной из школ Гомеля после обеда школьников 2-3 классов группы продленного дня в отходы «ушло» более 40% рыбы жареной, 30% пюре картофельного и 28% салата «Домашний». В школьном буфете из-за отсутствия холодильного оборудования не имелось фруктов, салатов, холодных блюд, молочной и кисломолочной продукции и др. При этом в продаже находились продукты, не имеющие никакого отношения к детскому питанию, - тушенка свиная и сахар белый кристаллический.
Информация о результатах мониторинга для принятия мер реагирования направлена в местные органы власти.
КГК Гомельской области готовятся предложения по совершенствованию организации школьного питания.
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