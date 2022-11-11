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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ ОБНОВИЛИ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В МЕСЯЦ
10:58 14.11.2022
В Белоруснефти продолжают осваивать многостадийный ГРП по технологии Plug&Perf.
Как пишет портал NEFT.by, при этих работах увеличилось количество проведенных операций и одновременно сократилось затраченное на них время. Так, в компании обновили рекорд по количеству операций гидравлического разрыва пласта в месяц. В октябре выполнили 59. Предыдущее достижение – 48 ГРП – зафиксировали в мае нынешнего года.
Также обновили цифры по суммарной закачке жидкости разрыва, жидкости травления и пресной воды – 47521 кубометров, а также расклинивающих материалов – 5640 тонн. В мае эти цифры составляли 40520 кубометров и 4856 тонн, соответственно.
Если говорить о времени, затраченном на проведение ГРП, то показательной стала скважина № 518 Речицкого месторождения. Здесь 23 стадии гидравлического разрыва пласта по технологии Plug&Perf выполнили в рекордно короткие сроки – за 8 суток. Прежний лучший показатель зафиксирован на скважине № 513 Речицкой площади. Здесь нефтяники провели 20-стадийный МГРП за 9 суток.
В Белоруснефти отмечают, что таких результатов удалось получить за счет правильной организации, эффективного планирования работ и четкого выполнения поставленных задач.
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