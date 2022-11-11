В Белоруснефти продолжают осваивать многостадийный ГРП по технологии Plug&Perf.

Как пишет портал NEFT.by, при этих работах увеличилось количество проведенных операций и одновременно сократилось затраченное на них время. Так, в компании обновили рекорд по количеству операций гидравлического разрыва пласта в месяц. В октябре выполнили 59. Предыдущее достижение – 48 ГРП – зафиксировали в мае нынешнего года.

Также обновили цифры по суммарной закачке жидкости разрыва, жидкости травления и пресной воды – 47521 кубометров, а также расклинивающих материалов – 5640 тонн. В мае эти цифры составляли 40520 кубометров и 4856 тонн, соответственно.

Если говорить о времени, затраченном на проведение ГРП, то показательной стала скважина № 518 Речицкого месторождения. Здесь 23 стадии гидравлического разрыва пласта по технологии Plug&Perf выполнили в рекордно короткие сроки – за 8 суток. Прежний лучший показатель зафиксирован на скважине № 513 Речицкой площади. Здесь нефтяники провели 20-стадийный МГРП за 9 суток.

В Белоруснефти отмечают, что таких результатов удалось получить за счет правильной организации, эффективного планирования работ и четкого выполнения поставленных задач.