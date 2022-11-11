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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕНА ДО 483,17 РУБЛЯ
10:49 14.11.2022
За октябрь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Следует отметить, что это на 88 копеек больше, чем в сентябре (в прошлом месяце она была 482 рубля 29 копеек).
Норматив индексации денежных доходов за октябрь 2022 г составляет 339,83 рубля.
По данным Национального статкомитета Беларуси, индекс потребительских цен за октябрь 2022 года к сентябрю 2022 года составил 99%.
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