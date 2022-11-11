Разрешения на проезд по территории иностранных государств, распределенные на 2022 год, можно получить в Транспортной инспекции до 14 ноября включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, затем не полученные таким образом разрешения до 30 ноября будут выдаваться тем перевозчикам, которые эффективно их использовали и возвратили (в объеме 70% и более).

С 1 декабря оставшиеся разрешения (при их наличии) будут выдаваться всем заинтересованным в их получении перевозчикам.

Данные меры предусмотрены постановлением Минтранса № 90 от 28 октября 2022 г. Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.

Постановление вступило в силу с 13 ноября.