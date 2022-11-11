В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, присваивают денежные средства граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, под видом работников контролирующих и правоохранительных органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, и др.) уговаривают последних оформить на свое имя кредиты. При этом полученные деньги предлагается передать лже-работникам службы безопасности банка или лже-работникам правоохранительных органов для последующего задержания «преступников».

Кроме того, мошенники используют и другую схему: они предлагают гражданам получить на свое имя через мобильное приложение онлайн-кредит в банке, чтобы в последующем якобы осуществлять контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников». После получения онлайн-кредита мошенники навязывают доверчивым гражданам установку соответствующего программного обеспечения, посредством которого получают доступ к управлению кредитным счетом гражданина и полученный кредит переводят на свои расчетные счета.

Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных органов, в том числе с указанием данных действующих работников.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией и вам поступили сообщения или звонки от неизвестных лиц, представляющихся работниками правоохранительных органов, с предложением оформить кредит: не поддавайтесь уговорам; не сообщайте свои конфиденциальные данные; не устанавливайте никаких приложений на свой мобильный телефон или компьютер; не представляйте доступ к уже установленным приложениям.

Следует помнить, органы Комитета государственного контроля Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников», - отмечают в КГК.

В случае если кто-то все же стал жертвой подобных мошенников, необходимо незамедлительно информировать органы внутренних дел, а если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля также сообщать информацию об этом в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по номеру телефона (+375-17) 328-54-99.