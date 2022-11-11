ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ СЛУЧАЯХ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА


09:51 14.11.2022

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, присваивают денежные средства граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, под видом работников контролирующих и правоохранительных органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, и др.) уговаривают последних оформить на свое имя кредиты. При этом полученные деньги предлагается передать лже-работникам службы безопасности банка или лже-работникам правоохранительных органов для последующего задержания «преступников».

Кроме того, мошенники используют и другую схему: они предлагают гражданам получить на свое имя через мобильное приложение онлайн-кредит в банке, чтобы в последующем якобы осуществлять контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников». После получения онлайн-кредита мошенники навязывают доверчивым гражданам установку соответствующего программного обеспечения, посредством которого получают доступ к управлению кредитным счетом гражданина и полученный кредит переводят на свои расчетные счета.

Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных органов, в том числе с указанием данных действующих работников.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией и вам поступили сообщения или звонки от неизвестных лиц, представляющихся работниками правоохранительных органов, с предложением оформить кредит: не поддавайтесь уговорам; не сообщайте свои конфиденциальные данные; не устанавливайте никаких приложений на свой мобильный телефон или компьютер; не представляйте доступ к уже установленным приложениям.

Следует помнить, органы Комитета государственного контроля Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников», - отмечают в КГК.

В случае если кто-то все же стал жертвой подобных мошенников, необходимо незамедлительно информировать органы внутренних дел, а если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля также сообщать информацию об этом в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по номеру телефона (+375-17) 328-54-99.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4602 +0.0103
USD 2.4268 -0.0311
RUB 4.0206 +0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4600 2.4800
USD 2.4330 2.4490
RUB 3.1000 4.0150
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0060 1.0210
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте