|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ СЛУЧАЯХ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
09:51 14.11.2022
В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, присваивают денежные средства граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, под видом работников контролирующих и правоохранительных органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, и др.) уговаривают последних оформить на свое имя кредиты. При этом полученные деньги предлагается передать лже-работникам службы безопасности банка или лже-работникам правоохранительных органов для последующего задержания «преступников».
Кроме того, мошенники используют и другую схему: они предлагают гражданам получить на свое имя через мобильное приложение онлайн-кредит в банке, чтобы в последующем якобы осуществлять контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников». После получения онлайн-кредита мошенники навязывают доверчивым гражданам установку соответствующего программного обеспечения, посредством которого получают доступ к управлению кредитным счетом гражданина и полученный кредит переводят на свои расчетные счета.
Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных органов, в том числе с указанием данных действующих работников.
«Если вы столкнулись с подобной ситуацией и вам поступили сообщения или звонки от неизвестных лиц, представляющихся работниками правоохранительных органов, с предложением оформить кредит: не поддавайтесь уговорам; не сообщайте свои конфиденциальные данные; не устанавливайте никаких приложений на свой мобильный телефон или компьютер; не представляйте доступ к уже установленным приложениям.
Следует помнить, органы Комитета государственного контроля Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников», - отмечают в КГК.
В случае если кто-то все же стал жертвой подобных мошенников, необходимо незамедлительно информировать органы внутренних дел, а если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля также сообщать информацию об этом в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по номеру телефона (+375-17) 328-54-99.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2022
Курсы в банках
на 14.11.2022
Конвертация в банках
на 14.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте