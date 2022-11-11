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ЭКОНОМИКА РБ
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ С ВАКЦИНАМИ ОТ COVID-19 ДОСТАВИЛИ В МИНСК
09:43 14.11.2022
Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью на борту прибыл из Пекина и приземлился в Национальном аэропорту Минск 11 ноября.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, в составе гуманитарного груза общей массой 24,7 тонны - 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Vero Cell и шприцы.
Груз сопровождали сотрудники МЧС, при его транспортировке соблюдались все необходимые условия, в том числе температурный режим.
Гуманитарная акция выполнена в соответствии с поручением правительства Беларуси.
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